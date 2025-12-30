Arnau Barios presenta en Lleida su traducción del ruso ‘Vida de Tolstoi’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El leridano Arnau Barios presentó ayer en la librería La Fatal de Lleida su nueva traducción del ruso, el libro biográfico Vida de Tolstoi, original del profesor emérito de la Universidad de Oxford Andrei Zorin (Moscú, 1956). Publicado por el nuevo sello leridano Eclecta Editorial, es la primera traducción internacional de la obra, hasta ahora solo disponible en ruso e inglés, obra del propio Zorin. El libro y editor Jordi Souto condujo el acto.