Celebran 55 años de Flama del Canigó en Ponent

Organizadores y representantes de las entidades distinguidas, ayer en la Casa de la Festa de Lleida. - GRUP CULTURAL GARRIGUES

Redacció

La nueva Casa de la Festa de Lleida, la sala cultural estrenada la semana pasada por el Grup Cultural Garrigues en la calle Indíbil y Mandoni, en la Mariola, acogió ayer la celebración del 55 aniversario de la llegada de la Flama del Canigó a Ponent. La Associació de la Flama del Canigó rindió homenaje a protagonistas de esta fiesta popular con la que se reparte esta llama, símbolo de la cultura catalana, para encender las hogueras de la Nit de Sant Joan. Se reconoció a Òmnium, Patronat del Corpus, Grup Cultural Garrigues, Club Ciclista Terraferma, Centre Excursionista de Lleida, Ateneu Popular de Ponent, Associació Tradicions i Costums de Lleida, además de diversas asociaciones de vecinos y personas a título individual. Las primeras flames documentadas en Ponent se remontan a los años 70. En Lleida llegó el 23 de junio de 1983.

