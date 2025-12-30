TRADICIONES
Celebran 55 años de Flama del Canigó en Ponent
La nueva Casa de la Festa de Lleida, la sala cultural estrenada la semana pasada por el Grup Cultural Garrigues en la calle Indíbil y Mandoni, en la Mariola, acogió ayer la celebración del 55 aniversario de la llegada de la Flama del Canigó a Ponent. La Associació de la Flama del Canigó rindió homenaje a protagonistas de esta fiesta popular con la que se reparte esta llama, símbolo de la cultura catalana, para encender las hogueras de la Nit de Sant Joan. Se reconoció a Òmnium, Patronat del Corpus, Grup Cultural Garrigues, Club Ciclista Terraferma, Centre Excursionista de Lleida, Ateneu Popular de Ponent, Associació Tradicions i Costums de Lleida, además de diversas asociaciones de vecinos y personas a título individual. Las primeras flames documentadas en Ponent se remontan a los años 70. En Lleida llegó el 23 de junio de 1983.