La Fundació Canals d’Urgell supera los 10.600 asistentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Canals de Urgell ha cerrado el 2025 con un balance muy positivo que confirma la consolidación de su proyecto cultural, educativo y patrimonial. A lo largo del año, la entidad organizó 363 actividades, que reunieron a 10.678 participantes, casi 3.000 personas más que en 2024, tanto en visitas al Espai Cultural dels Canals d'Urgell, en Mollerussa, como en actividades educativas, rutas, conferencias, conciertos y otras propuestas de difusión. La directora de la fundación, Maribel Pedrol, explicó que este crecimiento responde tanto al aumento de la actividad como a un cambio progresivo en la forma de trabajar. “En comparación con el año pasado, hemos hecho más actividades y hemos llegado a mucha más gente”, señaló. Aunque el total de visitas guiadas al Espai Cultural se situó en 112, una decena menos que en 2024, el número de participantes adultos creció de forma significativa, pasando de unos 1.400 a cerca de 1.800, lo que evidencia un interés creciente del público familiar y particular.

En el ámbito educativo, la fundación mantuvo una actividad intensa con los proyectos El somni de l’aigua y L’Isidor, el viatger del temps, que sumaron más de 1.500 alumnos de centros de todo el territorio. Uno de los elementos más destacados del balance de 2025 fue el musical Òpera a les Venes, con una excelente acogida, entre 2.300 y 2.400 asistentes. “El año pasado fueron los monólogos los que nos trajeron cerca de 1.800 personas; este año la ópera ha llegado aún a más público”, afirmó Pedrol. Pese al mayor coste que comporta este tipo de producción, la directora subrayó que el proyecto ha tenido un impacto muy superior en términos de visibilidad y proyección, ya que ha permitido establecer alianzas con entidades como la Fundació Orfeó Lleidatà y la Orquestra Simfònica Julià Carbonell, así como ampliar el alcance de la propuesta más allá del territorio. Pedrol recordó que Òpera a les Venes se reestrenará el 19 de abril en la Llotja de Lleida y llegará a Barcelona, el 20 de abril, en el Palau de la Música Catalana.