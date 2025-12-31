Canción de Yung Rajola, a dos voces con Selva Nua

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El cantante leridano Yung Rajola, el nombre artístico de Quintí Casals (Lleida, 1994), ya hace unos meses que está dando pistas de cómo sonará su tercer trabajo discográfico, previsto para este 2026. Por eso acaba de lanzar en las redes un nuevo avance, la canción Quan tot vagi malament..., con una colaboración muy especial, la de Joana Jové, la cantante y guitarrista del trío leridano Selva Nua, que precisamente en noviembre publicaron su segundo disco, I tu què fas quan no fas res? La canción es un diálogo musical entre dos voces que transitan por un mismo relato desde perspectivas temporales diferentes y profundiza en los contrastes entre el amor vivido y el recuerdo que queda después de la pérdida. Quan tot vagi malament... comienza con una escena íntima y serena: Yung Rajola describe el despertar junto a la persona amada, un momento de plenitud y fragilidad al mismo tiempo. A medida que la canción avanza, la voz de Joana Jové toma el relevo para poner el contrapunto: la serenidad de un recuerdo ya vivido, lleno de respeto y ternura a pesar de la distancia y el duelo de la rotura. La suma de las sensibilidades de ambos intérpretes y la producción minimalista de Pep Saula, miembro de Sexenni y productor habitual del artista, transforma el tema en una balada indie pop de alto voltaje emocional, con un tono reflexivo y maduro que rehuye dramatismos innecesarios. El videoclip alterna dos escenas simbólicas: una habitación florecida y una buhardilla con luz tenue. En ellas, Yung Rajola y Selva Nua aparecen físicamente cerca pero emocionalmente distantes, sin llegar a mirarse.