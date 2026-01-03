Destrozan decorados y atrezo del grupo de teatro de Tremp

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Doble infortunio para Teatremp, la Associació de Teatre Amateur de Tremp. Por un lado, la entidad ha denunciado públicamente un acto vandálico registrado en su local, donde les destrozaron decorados y atrezo del pesebre viviente; y por el otro, ayer informó de la decisión de suspender este espectáculo, previsto para mañana, debido a las previsiones meteorológicas, que alertan de frío y nevadas.

El acto vandálico lo descubrieron el pasado miércoles cuando miembros de la entidad acudieron a preparar el pesebre. Teatremp explicó en una publicación en su perfil de Instagram que “han entrado en nuestro local y han destrozado decorados y atrezo que hemos creado y cuidado con esfuerzo durante años”. Desde la asociación especificaron que se trata de un almacén que les cede un particular y en el que guardan decorados y elementos de representaciones como Els Pastorets o del pesebre viviente como son el horno de pan o la figura del Caganer, del que arrancaron la cabeza del cuerpo. “Estos actos vandálicos son una falta de respecto enorme al trabajo, al tiempo y el amor que incansablemente ponemos, y a todas las entidades que, como la nuestra hacen pueblo”. Desconocen cuándo se produjo.

El pesebre viviente se debía representarse mañana en Les Adoberies entre las 12.00 y las 14.00 horas y las 16.00 y las 20.00 horas. Sin embargo, ayer anunciaron su anulación. “Las previsiones meteorológicas adversas y las bajas temperaturas nos obligan a tomar esta decisión para garantizar la seguridad tanto del público como de todos los participantes”.

En las últimas semanas han trascendido al menos otros dos actos vandálicos en elementos navideños en Lleida. El 20 de diciembre dañaron el pesebre y robaron las figuras de la plaza Major de Sort, donde hubo daños en el polideportivo. En noviembre destrozaron la figura del niño Jesús en Almacelles.