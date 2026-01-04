La ciencia-ficción más barroca: El creador visual leridano Jordi Siscart gana un premio internacional de diseño con IA

Tres de las imágenes del proyecto ‘ScifiNoveau: The Ornement of the Machine’, con el que el leridano Jordi Siscart ha ganado uno de los premios AY Design Awards.Jordi Siscart

Los premios AI Design Awards tienen como objetivo destacar y recompensar los talentos más brillantes en diseño con inteligencia artificial (IA) de todo el mundo, tanto en proyectos de imagen como audiovisuales.

La última edición de este acontecimiento internacional en la red ha distinguido al creador visual leridano Jordi Siscart (1983) por su proyecto ScifiNoveau, que lleva desarrollando desde hace un par de años, y con el cual explora la convergencia de la estética de la ciencia-ficción con la riqueza ornamental del art nouveau y las tradiciones barrocas.

Sus creaciones, algunas de las cuales ilustran esta noticia, causaron admiración entre el jurado, que le otorgó el primer premio de la categoría Robots & Animorph.

“Ha sido sorprendente, no me lo esperaba, una alegría muy importante. La verdad es que tenía la ilusión de poder quedar entre los finalistas pero no esperaba ganar esta categoría en que participan miles de creadores”, explicó en SEGRE este artista establecido desde hace una década en Barcelona.

Siscart lidera actualmente la estrategia de contenido y los sistemas de comunicación a la firma de servicios One Hub Energy, centrándose en la comunicación visual, el posicionamiento de mercado y las narrativas multicanal dentro del sector energético.

Con formación en las especialidades de imagen y sonido en la Caparrella de Lleida y posteriormente en la Universitat Oberta de Catalunya, Siscart trabajó hace una veintena de años en Lleida Televisió. Ahora, de su fascinación por el barroco, el art nouveau y las películas de ciencia-ficción ha surgido este trabajo estilístico de fusión.

“Me gusta mezclar conceptos tiernos, suaves, con una cosa dura, mecánica, para crear conceptos nuevos, como por ejemplo una imagen de princesa o de noble vestida con una robótica contundente, como si se fuera a la guerra,” comentó el artista sobre esta “fusión entre el orgánico y el mecánico, el espiritual y el sintético”.

Siscart reconoció la actual polémica que persigue la creación artística a través de la IA. “Hay miedo a que sustituya a los artistas, al igual que pasó cuando se inventó la fotografía con respecto a la pintura, o la televisión con respecto a la radio,” pero aseguró que “la IA será el paso siguiente y acabará convirtiéndose en una disciplina artística nueva”.