El Liceu celebra el primer concierto de Año Nuevo tras la polémica de 2025

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona celebró el domingo el primer Concert d’Any Nou que organiza directamente, una decisión que se tomó después de la polémica navideña del año pasado, cuando decenas de espectadores se quejaron de la mala calidad de algunos recitales ofrecidos por la Hollywood Symphony Orchestra. “Todo lo que sucede ofrece también oportunidades”, afirmó el director general del Liceu, Valentí Oviedo, que se mostró confiado, justo antes del inicio del concierto, de que el público quedaría “maravillado” ante lo que esperaba que fuera una “gran gala de ópera”. Así, la Orquestra del Liceu compartió escenario con la de La Fenice de Venecia, dos teatros que renacieron después de ser devorados por las llamas en 1994 y 1996, respectivamente.

Más de 2.000 espectadores dieron la bienvenida musical al 2026 con una velada de arias y aperturas de óperas, con todas las entradas agotadas y siguiendo la tradición europea de los conciertos de Año Nuevo. Bajo la batuta del prestigioso director Riccardo Frizza, el conciertó contó con el tenor Xabier Anduaga, una de las voces de la nueva generación del canto lírico internacional.

Oviedo aseguró que la respuesta del público les “anima” a trabajar para que esta cita de Año Nuevo, en uno u otro formato, se convierta en una “tradición” de la institución.