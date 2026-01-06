El proyecto ‘Movies’, del leridano Albert Bayona, en la plataforma digital Labocine

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La pieza audiovisual Movies 01, del creador leridano Albert Bayona, ha sido seleccionada para formar parte durante todo este mes de enero de la programación de la plataforma internacional digital Labocine, dedicada al cine vinculado al pensamiento científico, con una estructura híbrida que incluye una revista mensual, un festival anual –la última edición se celebró en Nueva York– y una publicación académica. Precisamente, Labocine celebra su décimo aniversario con una edición en la que explora las huellas que el cine deja atrás: fragmentos, materiales encontrados, grabaciones e imágenes reapropiades o reinventadas, poniendo en diálogo la preservación y la transformación de la memoria audiovisual.

Movies 01 forma parte del proyecto de arte audiovisual Movies. 2014-2018, que incluye siete vídeos monocanal y dos instalaciones resultado de visionar a través de internet elementos de metraje cinematográfico no utilizado y/o reservado para futuras producciones que tienen licencia libre de uso. El proyecto, adquirido en 2019 para la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de la Generalitat a propuesta del Museu Morera, se ha presentado en diversos festivales internacionales y forma parte de la videoteca del Centro Reina Sofía de Madrid.