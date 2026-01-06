Fustegueres, ritmo y poesía

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El compositor, escritor y guitarrista de Ivars d’Urgell Ramon de Fustegueres, conocido por su capacidad de transitar con naturalidad entre la música orquestal, la electrónica, el rock alternativo y la canción de autor, ha publicado recientemente su nuevo EP El camí ancestral del somni, una obra muy ambiciosa y profundamente personal que explora la frontera entre realidad, sueño y memoria a través de cinco piezas instrumentales acompañadas de poemas.

Con una estética sonora que combina un ensemble de maderas, pequeñas formaciones orquestales y paisajes electrónicos minimalistas, Fustegueres explica que se adentra en “un universo en el que la música culta contemporánea, la sensibilidad cinematográfica y la experimentación tímbrica conviven sin jerarquías”. El resultado es un trabajo híbrido, atmosférico y evocador, que “se despliega en una paleta de colores oscuros como azules, verdes y turquesa”, tonalidades que conectan con la sinestesia del autor y definen la identidad visual del proyecto.

Fustegueres, compositor especializado en música para videojuegos y entornos multimedia y producción electrónica, firma una obra musical que integra todas sus etapas creativas: la investigación expresiva de la música contemporánea, la sensibilidad intimista del cantautor y la potencia evocadora de sus bandas sonoras.

El nuevo EP del artista puede descargarse de forma gratuita en fustegueres.bancamp.com y en diversas plataformas digitales en internet.