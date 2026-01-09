Juneda celebra 10 años de temporada teatral estable

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Propuestas teatrales con nombres populares de la escena y la televisión catalanas como Maria Molins y Roger Coma, Mar Ulldemolins y Francesc Ferrer o Dafnis Balduz formarán parte del cartel del primer semestre del Teatre Foment de Juneda, que celebra este 2026 diez años de temporada teatral estable bajo el lema El Foment celebra. El Foment emociona. Una temporada que reafirma el teatro como un espacio vivo, necesario y compartido, y que apuesta por una programación diversa y de calidad, con ocho propuestas hasta mayo (también con danza y música), y otras tres citas de teatro familiar.

El nuevo curso arrancará el próximo 17 de enero con el montaje Finita la Commedia, a cargo de Juneda Incursió Social, un proyecto singular y experimental que incide en colectivos vulnerables que, a través de las artes escénicas, se convierten en creadores y protagonistas de una experiencia teatral. La programación seguirá el 24 de enero con el monólogo humorístico Vaques flaques, de Marc Serrats.

El acento musical de la temporada llegará el 7 de febrero con el espectáculo Men in Swing canta Sinatra, con los éxitos clásicos de La Voz. El 28 de febrero será el turno de Dafnis Balduz con Qui va matar el meu pare, un monólogo que habla de la injusticia social y las desigualdades.

En marzo, el Teatre Foment acogerá el día 14 la propuesta de danza, acrobacias y humor Un poyo rojo; y el 28 la comedia Göteborg, protagonizada por Maria Molins y Roger Coma. El espectáculo documental y multidisciplinar Jovent, de Mambo Project, el 11 de abril, y la comedia Plaer culpable, original de la leridana Lara Díez Quintanilla y con Mar Ulldemolins y Francesc Ferrer, el 16 de mayo, cerrarán la temporada.