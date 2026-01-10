Animac otorga el Animation Master 2026 al cineasta alemán Andreas Hykade

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 30ª edición de Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que tendrá lugar en Lleida del 20 al 23 de febrero, ha concedido el Premio Animation Master 2026 a Andreas Hykade (Alemania, 1968), uno de los creadores más reconocidos de la animación de autor europea contemporánea. Con más de 30 años de trayectoria, Hykade ha firmado una filmografía destacada con títulos como We Lived in Grass (1995), Ring of Fire (2000), Love & Theft (2010), Nuggets (2015) y Altötting (2020), seleccionados y premiados en numerosos festivales internacionales. Paralelamente, y especialmente a partir de su experiencia como padre, ha desarrollado una importante producción dirigida al público infantil, entre la que destaca la serie TOM & the Slice of Bread with Strawberry Jam & Honey, una de las más populares en Alemania. Además de su labor como cineasta, Hykade es responsable de dirección de animación en el Animationsinstitut de la Filmakademie Baden-Württemberg y ha colaborado con autores como Regina Pessoa o Julia Ocker. Como parte del homenaje, Animac programará una retrospectiva de su obra y una masterclass para estudiantes y profesionales. Esta edición de la muestra girará en torno al lema Things change, con una programación que combinará proyecciones, formación y espacios profesionales.