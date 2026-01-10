Lluís Sánchez colabora con el combo del Orfeó Lleidatà

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El cantante leridano Lluís Sánchez está preparando una colaboración musical en forma de canción con el grupo de combo de la escuela de música del Orfeó Lleidatà, en el marco del Projecte XXSS. Se trata de una iniciativa impulsada por la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) y la Fundació La Roda para hacer difusión del impacto de las nuevas tecnologías, redes sociales y el uso de las pantallas en la vida cotidiana, las relaciones personales y el bienestar emocional, especialmente entre los jóvenes. Ayer tuvo lugar el primer ensayo del tema, una pieza de estilo pop-rock creada por los alumnos, que aborda el acoso en internet. Su estreno en directo está previsto el sábado 24 de enero en el Teatre del Casal de Vilafranca del Penedès, que acogerá la muestra Reconnectem-nos, con la colaboración de la Fundació Orfeó Lleidatà y otros tres ateneus catalanes.

“Me hace mucha ilusión participar en una iniciativa como esta que pretende concienciar desde la música y, aún más, si se impulsa desde Ponent”, explicó Sánchez, quien además es psicólogo de formación.