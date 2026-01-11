Recuerdan a Ramon Cabau

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La librería La Fatal de Lleida fue ayer escenario de la presentación de la biografía Una òpera gastronòmica. Vida i mort de Ramon Cabau, ànima de la Boqueria (Ara Llibres), a cargo del periodista gastronómico Marc Casanovas (Barcelona, 1979). El acto estuvo conducido por la leridana Alba Balcells, presidenta del Institut Català del Suro. El espacio se quedó pequeño, debido al gran número de personas que acudieron a la cita.

Cabau (Bell-lloc d’Urgell, 1924 – Barcelona, 1987) fue una estrella mediática en los años 60 y 70, época en la que revolucionó la cocina catalana desde el Mercat de la Boqueria de Barcelona (del que se dice que fue una de sus ‘almas’) y el restaurante Agut d’Avignon que abrió en 1962 en la ciudad condal.

Durante la presentación, Casanovas y Balcells comentaron la vida y trayectoria del restaurador, que estuvo marcada por su trastorno bipolar. Tuvo “una vida de película”, comentó el autor de la biografía el pasado viernes a SEGRE, y añadió que “acabó de forma trágica, suicidándose precisamente en su amada Boqueria, el 31 de marzo de 1987, tras ingerir cianuro”.

El periodista descubrió a la figura de Cabau, que había “caído en el olvido”, mientras preparaba su anterior libro, explicó. “Me enteré que Llorenç Petràs, que tenía la parada de setas más famosa de la Boqueria, reivindicó las trompetes de la mort con Cabau”, recordó.