Clausura en el Auditori del Cicle de Nadal de Lleida
El Auditori Enric Granados de Lleida acogió ayer el acto de clausura del Cicle de Nadal 2025, organizado por la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes y con el que se dan por finalizadas las fiestas navideñas en la capital del Segrià. La celebración se inició con la entrega de los premios del Concurs de Pessebres a los 156 participantes, 60 en la 50 edición de la modalidad infantil y juvenil y 96 en el certamen general, en la que era su edición número 91. “Es una cifra alta de participantes y con pesebres de buena calidad y gusto artístico”, dijo el presidente de la entidad, Jordi Curcó, que destacó la XX Biennal del Pessebre Català en el Antic Casino. También se entregó el título de Mestre Pessebrista a Julián Sánchez Bravo, en reconocimiento a sus méritos en el arte del pesebrismo. También hubo la actuación de la Coral Maristes Montserrat, dirigida por Gerard Riu y que ofreció el espectáculo Nadalrock.