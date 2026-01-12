Clausura en el Auditori del Cicle de Nadal de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Auditori Enric Granados de Lleida acogió ayer el acto de clausura del Cicle de Nadal 2025, organizado por la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes y con el que se dan por finalizadas las fiestas navideñas en la capital del Segrià. La celebración se inició con la entrega de los premios del Concurs de Pessebres a los 156 participantes, 60 en la 50 edición de la modalidad infantil y juvenil y 96 en el certamen general, en la que era su edición número 91. “Es una cifra alta de participantes y con pesebres de buena calidad y gusto artístico”, dijo el presidente de la entidad, Jordi Curcó, que destacó la XX Biennal del Pessebre Català en el Antic Casino. También se entregó el título de Mestre Pessebrista a Julián Sánchez Bravo, en reconocimiento a sus méritos en el arte del pesebrismo. También hubo la actuación de la Coral Maristes Montserrat, dirigida por Gerard Riu y que ofreció el espectáculo Nadalrock.