Bien Harper, Santiago Auserón y Asian Dub Foundation, conciertos destacados de la 19 edición del MUD de Lleida

La 19.ª edición del MUD, el Festival de Músiques Disperses, traerá a Lleida los conciertos de Ben Harper, Santiago Auserón y Asian Dub Foundation, entre los nombres destacados. El festival pionero de neofolk en el Estado tendrá lugar del 12 al 15 de marzo al Cafè del Teatre como escenario principal y con propuestas que también pasarán por el Auditorio Enric Granados y el teatro de La Llotja. El cartel, que se ha presentado este lunes, también incluye la actuación del músico y productor alemán Shantel DJ Set, el concierto de Terrae y el dúo L'Arannà, y los conciertos matinales de Pau Castellví, Ponent Roots y del Pony Menut, la versión por público familiar del grupo El Pony Pisador.

El grupo inglés Asian Dub Foundation (ADF) será el encargado de inaugurar la 19.ª edición del MUD el jueves 12 de marzo en el Cafè del Teatre. Los inicios del grupo se remontan a principios de los años 90 en el este de Londres y su música fusiona ritmos de junglas, bajo dub y guitarras salvajes que se inspiran en sus raíces del sur de Asia y rap militante.

A lo largo de su carrera, ADF han compartido escenario con bandas destacadas como Rage Against The Machine, los Beastie Boys y Primal Scream. También han colaborado con Radiohead, Sinead O'Connor o Iggy Pop, además, ADF es uno de los grupos pioneros a profundizar seriamente en los cineconciertos, empezando con su interpretación de la banda sonora del clásico francés 'La Haine' en 2001.

El día siguiente, el viernes 13 de marzo, será el turno de Santiago Auserón, que abrirá la jornada presentando su nuevo proyecto 'La Academia Nocturna' en el Auditorio Enric Granados. En su nuevo proyecto, Santiago Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otros, acompañado de un grupo de músicos de altura que saben crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público. La misma noche, el aclamado músico y productor alemán Shantel pondrá el toque electrónico en una vibrante sesión en el Cafè del Teatre.

Con respecto al fin de semana, el sábado 14 de marzo Terrae presentará su primer disco de larga duración en el Cafè del Teatre y, acto seguido, el dúo L'Arannà zambullirá al público en la tradición de la música popular de las islas Pitiusas con el espectáculo Turmarí.

Terrae es una amalgama de sonidos, ritmos y cantos que rezuman el amor por unos paisajes, por un río, por una tierra. Andreu Peral y Genís Bagés se hermanan para rendir homenaje al lugar que les ha visto crecer, las Terres de l'Ebre. El grupo presentará en el Mud su primer trabajo de larga duración, 'Nostre gra'.

Por su parte, con el espectáculo Turmarí, el dúo L'Arannà se zambulle en la tradición de la música popular de las islas Pitiusas para ofrecer, a través de la experimentación sonora que las caracteriza, una mirada particular sobre Ibiza y Formentera. Sintetizadores y teclados comparten escenario con las castañuelas, el tambor, el espadín, la flauta y estéticas que se inspiran en las del baile campesino.

Ben Harper en formato solo cerrará el 19.º el MUD en la Llotja

Ben Harper cerrará el festival el domingo 15 de marzo con un concierto en formato solo en el teatro de la Llotja. La música de Harper, un cruce de géneros que van desde el pop y el reggae hasta el blues, el rock, el funk y el folk, ha cautivado público de todo el mundo y le han hecho ganar numerosos premios, incluidos tres Grammy. Con 18 álbumes de estudio y más de 16 millones de discos vendidos, su carrera está marcada por un fuerte compromiso artístico y social, que le valió un nombramiento al Premio Grammy al Mérito Especial a la Mejor Canción para el Cambio Social en 2023.

Este concierto en solitario del artista es una colaboración entre el Black Music Festival y el Mud y forma parte de su programación donde ofrecerá dos conciertos exclusivos más, en Palma y Girona, con motivo de los 25 años del Black Music Festival. Las entradas para el concierto de Girona se han agotado, así que el concierto en el Mud será la única ocasión de poder disfrutar de este concierto en Catalunya.

Conciertos matinales en el Cafè del Teatre

Este año, el Cafè del Teatre acogerá las sesiones matinales del Mud que contará con las actuaciones el sábado de Pau Castellví y Ponent Roots, mientras que el domingo será el turno del Pony Menut.

REL es el primer proyecto en solitario de Pau Castellví, una recopilación de once canciones que hablan de las inquietudes que le genera la sociedad actual y de la necesidad de reflexionar, combinando esta mirada crítica con historias personales. Después de años formando parte de proyectos colectivos como Txarango, Joan Rovira i Marcel y Júlia, Pau da el paso de mostrarse en primera persona, acompañado de una banda formada por 5 músicos, ofreciendo un concierto sólido y honesto que viaja por el pop-rock, el folk y el country.

Ponent Roots durante sus sesiones se propone no dejar ningún ritmo bailable fuera de la maleta. Reggae, soul, funk, cumbia, boogaloo o hip hop son algunos de los estilos que el público podrá bailar.

Pony Menut, la versión para público familiar del grupo El Pony Pisador, será la protagonista de la sesión matinal del domingo 15 de marzo. El proyecto nace por demanda popular, ya que canciones como 'Tot és part de ser un pirata', 'La noble vila de Su', 'La cofradía del menhir' o 'El meu pare és un formatge' han calado entre el público de todas las edades.

Con un formato más sencillo, más corto y próximo, para que niños puedan disfrutar de un espectáculo que atienda directamente su manera de escuchar música, el Pony Menut propone un viaje por el mundo a través de las tradiciones sonoras de todas partes.