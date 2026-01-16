Fórmula V aplaza su concierto en Lleida por un problema de salud de su líder

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El concierto de Fórmula V en Lleida, programado para este sábado en el Teatre de la Llotja, ha sido aplazado debido a un problema de salud de su líder y cantante, Paco Pastor. Prácticamente todas las entradas estaban vendidas y la organización ha comunicado que se trabaja en una nueva fecha y que el importe de las entradas será devuelto.

Según el comunicado oficial emitido por los promotores del evento, lamentan informar que, debido a un problema de salud sobrevenido y siguiendo las recomendaciones médicas, Paco Pastor, el cantante y líder de Formula V Oficial, no podrá actuar en la fecha prevista. Por este motivo, el concierto queda aplazado de forma indefinida hasta nuevo aviso. La banda es conocida por éxitos como 'Eva María' o 'Vacaciones de verano'.

Los organizadores han asegurado que están trabajando activamente para poder ofrecer una nueva fecha para el concierto de Fórmula V en Lleida. Asimismo, han confirmado que el importe de las entradas será devuelto íntegramente a todos los compradores. Los afectados podrán gestionar la devolución en los mismos puntos y canales donde fueron adquiridas.