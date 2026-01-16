Volver a ver "Terminator 2", "La dolce vita" o "La Princesa Mononoke" en el cine en Lleida

¿A quién no le gustaría volver a ponerse en la piel de Sarah Connor, subir a lomos del lobo blanco de la Princesa Mononoke, o revivir al Ciudadano Kane de Orson Welles?

El panorama cinematográfico español estrena una nueva iniciativa cultural llamada Wilder Cinema, un sello de programación que busca recuperar las salas de cine como espacios de encuentro y experiencia compartida. El proyecto ha seleccionado cinco ciudades para desarrollar una fase piloto que arranca este mes de enero, entre ellas el cinema Screenbox de Lleida, que ofrecerá proyecciones de películas emblemáticas como "Terminator 2", "La dolce vita" o "La Princesa Mononoke".

La iniciativa permite al público revivir en pantalla grande títulos que marcaron la historia del séptimo arte, desde "Ciudadano Kane" de Orson Welles hasta producciones contemporáneas aclamadas por la crítica. Wilder Cinema apuesta por convertir cada sesión en una experiencia cultural enriquecedora, más allá de la simple proyección cinematográfica.

Cinco ciudades y modelos de exhibición diversos

La selección de cines participantes en esta fase inicial responde a una estrategia de diversidad territorial. En Madrid, el proyecto cuenta con los emblemáticos Cines Renoir Princesa, Plaza de España y Retiro, reconocidos como pioneros del cine de autor en versión original subtitulada. Barcelona se incorpora a través de los Cinemes Renoir Floridablanca.

La propuesta se extiende más allá de los grandes núcleos urbanos. Guadalajara participa con Multicines Guadalajara, mientras que en la provincia de Alicante, concretamente en Jávea, el Cine Jayan representa el modelo de gestión familiar con arraigo territorial profundo. Lleida completa este mapa cinematográfico con el Screenbox Cinema.

Programación entre clásicos imprescindibles y cine contemporáneo

Uno de los elementos más destacados de Wilder Cinema es su programación curada, que incluye títulos ineludibles de la historia del cine como "Ciudadano Kane" de Orson Welles o "Tiempos modernos" de Charles Chaplin. El cine europeo también ocupa un espacio relevante con obras fundamentales como "Los 400 golpes" de François Truffaut o "La dolce vita" de Federico Fellini.

Las comedias clásicas tienen su lugar con títulos como "El graduado" o "Charada", mientras que el cine español se hace presente con "Mujeres al borde de un ataque de nervios" de Pedro Almodóvar, entre otras propuestas. La programación también abraza el cine asiático y el anime con títulos como "Millennium Actress".

No faltan los grandes clásicos modernos que marcaron generaciones, como "Terminator 2" o "Apocalypse Now". El cine independiente contemporáneo tiene su espacio con películas como "Her" de Spike Jonze o "The Florida Project", mientras que el público familiar y joven podrá disfrutar de propuestas como "La princesa Mononoke" o "Laberinto".

Estreno de "Marty Supreme" como carta de presentación

Para marcar el inicio de esta aventura cinematográfica, Wilder Cinema organiza un evento especial el próximo jueves 22 de enero. Se trata del primer visionado en España de "Marty Supreme", la nueva producción de la prestigiosa productora A24, distribuida en el país por Diamond Films.

La película, protagonizada por Timothée Chalamet, llega con un enorme eco mediático después de que el actor ganase el premio a Mejor Actor tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice Awards por esta interpretación. Además, Chalamet se perfila como candidato firme a los Oscar de este año en la misma categoría. Este film se ha convertido en una de las propuestas más aclamadas por la crítica.

Según Jesús Mateos, fundador de Wilder Cinema, esta elección no es casual: "'Marty Supreme' es la película perfecta para inaugurar el proyecto. Su lema, 'Dream Big', resume exactamente lo que estamos haciendo con Wilder Cinema". Mateos destaca también que se trata de un film que funciona como puente entre tradición y contemporaneidad, exactamente el espíritu con que nace esta iniciativa cultural.

Contexto cultural y experiencia compartida en cada proyección

Una de las características diferenciales de Wilder Cinema es su apuesta por el contexto y la divulgación. Todas las proyecciones irán acompañadas de presentaciones o coloquios, ya sea grabados o en streaming, que se proyectarán antes de las películas.

El objetivo es aportar información contextual de manera cercana y entretenida, lejos de un enfoque estrictamente académico, para convertir cada sesión en una experiencia única y enriquecedora que recupere las salas de cine como espacios de encuentro cultural.