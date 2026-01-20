El ‘Marges’ de Corbins, con tres citas para todos los públicos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La sexta edición del festival Marges de Corbins ofrecera tres propuestas de música y danza física y acrobática, además de sesiones de dj, este próximo fin de semana en la sala Coliseum, con entrada gratuita. Una programación que se traslada del verano hasta pleno invierno (ver desglose) y que se adapta también a espectadores de todas las edades con un guiño al público más familiar. El alcalde de Corbins y vicepresidente del Patronat de Promoción Económica de la Diputación, Jordi Verdú, presentó ayer en la corporación provincial la nueva edición del certamen, acompañado por su director técnico e impulsor, Pol Alonso.

El Marges arrancará el viernes (22.00 h) con un concierto a cargo de la cantante y trompetista Alba Armengou y el pianista leridano Ramon Macià. Un dúo que propone un viaje musical por las Américas, desde el soul o el swing estadounidenses hasta el bolero cubano, la ranchera mexicana o la samba brasileña.

El sábado (19.30 h) será el turno de la compañía internacional con base en Barcelona Moveo, en un espectáculo para todos los públicos que fusiona danza, teatro y acrobacia. Ganó el premio de FiraTàrrega 2017 al mejor estreno de artes de calle que aquella edición. Y el domingo al mediodía (12.30 h), música y baile con el pianista y compositor barcelonés Max Villavecchia junto con la bailaora y coreógrafa granadina Carmen Muñoz, en un concierto que arranca con los paisajes sonoros del disco Entre mar i roca y que se abre a la improvisación.

Tanto el concierto del viernes como el del domingo culminarán con sendas sesiones musicales a cargo del selector de Les Borges Blanques Mr. Skyhook.

Jordi Verdú destacó que “la esencia del festival Marges, desde que arrancó en 2020, en plena pandemia de la covid, es ofrecer un cartel de propuestas culturales en el mundo rural que puedan ser también de calidad y excelencia”.

Estrena formato de invierno tras cinco ediciones en verano al aire libre

■ Desde que nació en verano de 2020, como un soplo de 'aire fresco' tras el confinamiento por la pandemia de la covid, el festival Marges se celebró durante varios fines de semana de la estación más cálida del año. Pero en 2023 y 2024 ya se unificó en una sola jornada y, el año pasado, se aplazó para este nuevo cambio: de viernes a domingo en pleno invierno, y del aire libre en la Platgeta del Parc del Riu al interior teatral de la sala Coliseum. “Es un festival vivo, cambiante”, defendió su impulsor, Pol Alonso. “No descartamos volver al verano, o un día de Marges en primavera o, ¿por qué no en otoño?”, añadió. “Ahora buscábamos la intimidad del espacio cerrado”, comentó. Eso sí, prometió alguna “sorpresa” en la sala Coliseum, que cada jornada lucirá un formato escénico diferente.