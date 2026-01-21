Catalunya dice que cualquier actuación sobre Sijena debe ser "compatible" con su preservación

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha asegurado este miércoles respecto al litigio por las pinturas murales del Monasterio de Santa Maria de Sijena (Huesca) que el Govern ha actuado "en todo momento con el objetivo de garantizar que cualquier actuación judicial sea compatible con la preservación" de las obras. En una comparecencia en la Comisión de Cultura del Parlament, ha sostenido que es un procedimiento judicial complejo que confronta la obligación de restitución dictada por sentencia firme y "el deber ético de preservar un patrimonio excepcional que se encuentra en situación de máxima fragilidad".

Hernández ha dicho que la Generalitat apuesta por "seguir poniendo de manifiesto ante las instancias jurídicas los argumentos técnicos que evidencian los riesgos que comporta el traslado de las pinturas" y trabajar técnicamente con todas las partes implicadas en el litigio.

Ha afirmado que lo seguirá haciendo defendiendo los principios de rigor técnico, seguridad patrimonial y transparencia y que su objetivo es la preservación de las obras: "Este es nuestro compromiso y nuestro deber". La titular de Cultura también ha dicho que "no hay demasiado margen" y que se presentó un incidente de ejecución a la sentencia señalando los riesgos, y ha negado que sea una maniobra de dilación.

Bien conservadas en el MNAC

Considera que las pinturas de Sijena están en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) "en las mejores condiciones posibles, controladas, monitorizadas y estabilizadas" en un entorno óptimo de conservación. Además ha asegurado que el patrimonio cultural es un bien que "trasciende a todos", que llega a través de los siglos y quiere que se llegue a las próximas generaciones, y ha afirmado que su futuro se debe decidir con serenidad, conocimiento y responsabilidad.

La consellera se ha mostrado a favor de la propuesta de una comisión de peritos como propuso la juez de Huesca, a lo que ha añadido, como hizo antes el MNAC, que sería bueno que formasen parte expertos internacionales, y ha dicho que no tiene conocimientos de informes técnicos presentados por Aragón.

Pepe Serra

El director del MNAC, Pepe Serra, ha definido las pinturas murales como "un enfermo en la UVI", ha subrayado que las obras originales ya no existen, sino que son restos calcinados de los murales, y ha afirmado que el debate que acabará apareciendo será el de la responsabilidad por ser un bien de la máxima protección. Serra ha dicho que el litigio de Sijena es atípico, "no hay casuísticas de esta complejidad", y ha reiterado que el museo no se ve capaz técnicamente de ejecutar la operación sin someter a las obras, que según él se han de seccionar obligatoriamente, a unos riesgos.

El director del museo ha dicho que los técnicos de Aragón son colegas y que cree que están en desacuerdo con el criterio del MNAC, pero ha dicho que no han puesto por escrito una solución técnica, aunque no estén obligado a ello porque es el museo el sentenciado: "El traslado tiene unas complicaciones inmensas, pero la retirada tiene unas complicaciones infinitas". Sin embargo, ha dicho que de las 'pinturas profanas', también incluidas en la sentencia, el museo ya ha enviado el pliego de condiciones para la licitación a la juez y que el traslado se puede hacer con normalidad.

Grupos Parlamentarios

Desde Junts, el diputado Jordi Bertran ha criticado la en sus palabras "dejadez" del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura, mientras que Raquel Sans (ERC) ha reprochado la catalanofobia del litigio y Rocío García ha pedido que no se politice y proteger un bien patrimonial que puede desaparecer si no se actúa con sentido común. La diputada Lorena Roldán (PP) ha dicho que se estaba produciendo un debate sesgado sin la presencia de los técnicos de Aragón, mientras que Manuel Acosta ha calificado de "expolio en toda regla" el traslado a Barcelona de los murales.

Ante esta afirmación, la consellera de Cultura ha negado que se trate de un expolio y le ha respondido que si acusa a algunos parlamentarios de que son herederos de quienes quemaron las pinturas "seguramente es porque usted debe sentirse heredero de aquellos que iniciaron el conflicto bélico en contra del orden establecido en aquel momento".