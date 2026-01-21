El leridano Ton Farré debuta con el álbum ‘Símil’, entre piano neoclásico y ‘new age’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El joven pianista leridano Ton Farré (2002) acaba de lanzar en las plataformas digitales su álbum de debut, Símil, un viaje sonoro entre el género contemporáneo de piano neoclásico y el new age, que narra su propia evolución personal. El artista explicó a SEGRE que, aunque su interés por la música viene de niño, su afición al piano surgió en 2017, cuando el pianista leridano Josep Maria Baldomà Baldo –acompañante habitual de figuras como Luz Casal– le regaló su primer teclado, “lo que prendió una chispa creativa que ha culminado ahora con este álbum de música instrumental introspectiva, compuesta con el objetivo de conectar con la emoción y la pasión del oyente”. De formación autodidacta, Farré destaca influencias en sus composiciones de maestros como Ludovico Einaudi o Hans Zimmer. Así, en Símil, el pianista ha reunido once melodías e ideas maduradas durante estos últimos años para tejer “una obra emotiva y cinematográfica, en la que cada pieza plasma una vivencia clave de mi trayectoria vital, otorgando así sentido al título del disco”. Símil llega apenas quince días después de publicar el primer avance del álbum, Gira-sol, un homenaje al ciclo de buscar siempre la luz, inspirado en la flor preferida de la pareja del pianista.