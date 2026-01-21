Las imágenes de la Guerra, en una ruta en el Castell del Remei

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Castell del Remei, en Penelles (Noguera), acogió ayer el estreno de la ruta fotográfica con imágenes que el fotógrafo barcelonés Francesc Boix tomó durante la Guerra Civil en Ponent, mientras seguía a las tropas republicanas en 1938. Se inauguraron cinco plafones informativos y dos monolitos con instantáneas del conocido como el 'fotógrafo de Mauthausen', acompañadas de información sobre la contienda en este enclave. La ruta también transcurre por Vilanova y Santa Maria de Meià, Linyola, Baldomar y Vilanova de la Barca. Parte de las imágenes se sitúan en el Castell del Remei, donde Boix retrató a soldados, al ejército de la República en maniobras con gases y a trabajadores de la finca, así como actividades lúdicas como concursos de natación y bailes de soldados con chicas de la Aliança Nacional de la Dona Jove. Los plafones también recuerdan la explosión del polvorín en los almacenes de la finca (poco después de ocuparla el ejército franquista), de la que ayer se cumplieron justo 87 años. El suceso dejó 87 muertos, entre ellos seis civiles (ver desglose). El acto, conducido por el historiador Pol Galitó, contó con la presencia de uno de los supervivientes, Jordi Roiger, de 95 años: “Recuerdo muy bien la explosión; mi hermano y yo dormíamos junto a una pared que nos cayó encima y a mí me ‘partió’ la cabeza”, relató. La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González-Antó, calificó el estreno de “día histórico para el Castell del Remei”, con plafones que contribuyen a “preservar” la memoria histórica.

La tragedia de la explosión del polvorín en 1939

Uno de los paneles en el Castell del Remei recuerda la tragedia de la explosión del polvorín el 20 de enero de 1939, que SEGRE rememoró el pasado día 13 a través de una de las supervivientes, Carme Vilanova, que hoy cuenta 92 años. Entonces con 5 años, Vilanova perdió a su abuela, su madre y sus dos hermanos de 4 y 6 años: “Fue algo que me ha marcado y que no olvidaré en mi vida”.