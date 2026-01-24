Conferencias-concierto en Ponent sobre Ricard Viñes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

En el marco de la actual conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano Ricard Viñes, el Institut d’Estudis Ilerdencs pone ahora en marcha el proyecto Ricard Viñes al territori, una iniciativa cultural que busca acercar la figura y el legado de uno de los músicos leridanos más universales a diversos puntos de las comarcas de Lleida, incluso más allá.

El proyecto, que combinará la divulgación histórica con la interpretación musical, está comisariado por el profesor de la Universitat de Lleida (UdL) y comisario del Any Viñes Màrius Bernadó, y tiene por objetivo divulgar la vida y la obra del pianista leridano, reforzar el conocimiento de su legado artístico y reivindicar el papel de Lleida en la historia de la música europea. La propuesta apuesta también por la descentralización cultural, la cohesión territorial y la colaboración con ayuntamientos, entidades culturales y las aulas de extensión universitaria de la UdL.

Así, desde la semana que viene y a lo largo de todo 2026, el ciclo llevará conferencias y conferencias-concierto a diversos municipios de Lleida (e incluso también a Vall de Roures, en la comarca del Matarranya de la Franja turolense), especialmente a aquellos con menos oferta cultural estable, con la voluntad de democratizar el acceso a la cultura y generar nuevos vínculos entre patrimonio, música y territorio.

El calendario de sesiones arrancará el próximo martes, día 27, en el Teatre Ateneu de Tàrrega (17.00 h). Como en todo el ciclo, la actividad correrá a cargo de Màrius Bernadó, junto con la también profesora de la UdL Esther Solé (responsable tècnica del projecte PianoNodes: Ricard Viñes en concert) y la profesora de música de enseñanza Secundaria Agnès Sellés. Además, las sesiones contarán con la participación de los pianistas Enric Prió (Conservatori de Lleida) y Santi Riu (Conservatori de Cervera).