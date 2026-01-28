Animac exhibirá más de 100 cortos en las secciones oficiales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que organiza el ayuntamiento de Lleida, hizo pública ayer la selección de 110 cortometrajes que formarán parte de las secciones oficiales de la edición 2026, que se celebrará del 19 al 22 de febrero en la capital del Segrià. La programación reunirá obras recientes de autores de todo el mundo, con una destacada presencia del 2D, una fuerte carga autoral y una clara apuesta por la diversidad de miradas, temáticas y lenguajes. Las obras seleccionadas se repartirán en las secciones Curts, Futur Talent, Petit Animac y Animac Talent.cat.

La sección oficial Curts incluirá una selección internacional que aborda temas como la infancia, la memoria, la enfermedad, la maternidad o la soledad, a menudo desde una mirada íntima y emocional. Entre los títulos destacados se encuentran Une fugue (2025, Francia), de Agnès Patron, una obra delicada y sin diálogos; Kutyafül (Dog Ear) (2025, Hungría), de Péter Vácz, un cortometraje de gran densidad psicológica centrado en la infancia y el cariño; o El cuerpo de Cristo (2025, España), de Bea Lema, adaptación animada del cómic homónimo galardonado con el Premio Nacional del Cómic, que parte de una experiencia familiar marcada por la enfermedad mental.

La sección Futur Talent, dedicada a los cortos de escuelas de animación del mundo, presentará 33 obras que confirman el alto nivel creativo de las nuevas generaciones. El Petit Animac ofrecerá una programación con otros 33 films, especialmente cuidada para el público infantil y familiar, con obras que combinan humor, emoción y valores.

Y Animac Talent.cat pondrá el foco en el talento emergente de las escuelas de cine de los territorios de habla catalana, con una selección que refleja la diversidad de técnicas y narrativas del panorama formativo actual. Entre los 10 cortos seleccionados se encuentran Ramen for Two (2025), de La Salle-URL, y Un trato brillante (2025), de la ECIB.

El certamen, con un récord de 759 inscripciones de películas

■ La 30 edición de Animac ha recibido 759 inscripciones de films, producciones procedentes de 85 países. Una cifra que consolida el crecimiento sostenido de los últimos años y refuerza el carácter internacional de la Mostra. Las inscripciones han pasado de 562 films en 2024 a 721 en 2025, hasta llegar al récord de 759 de este año; y la diversidad territorial continúa ampliándose, con una evolución de 53 países en 2024, 71 el año pasado y 85 en la actual edición.Animac reivindicará este año, bajo el lema Things Change, el cambio como fuerza creativa y elemento esencial de la animación y del mundo contemporáneo. La cineasta irlandesa Nora Twomey recibirá el Premi Honorífic, mientras que el director alemán Andreas Hykade será distinguido con el Animation Master.