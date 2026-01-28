El IEI inicia en Tàrrega un ciclo sobre el pianista Ricard Viñes

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Aula d'Extensió Universitària de Tàrrega acogió ayer la primera parada de Ricard Viñes al territori, una iniciativa del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pianista Ricard Viñes, una de las figuras musicales más destacadas de Lleida y del panorama internacional de finales del siglo XIX y principios del XX. El profesor de la UdL Màrius Bernadó, comisario del Any Ricard Viñes, impartió la charla-concierto acompañado del pianista Enric Prió, profesor del conservatorio de Lleida, ofreciendo un recorrido histórico y musical por la vida, la obra y el legado artístico de Viñes.

El proyecto quiere difundir el conocimiento sobre Ricard Viñes en todo el territorio leridano, llegando especialmente a los municipios más pequeños. La vicepresidenta del IEI, Estefania Rufach, destacó que “iniciamos este ciclo llevando la cultura al territorio, que es como nos gusta trabajar en el IEI”. Además de Tàrrega, el ciclo recorrerá a lo largo de 2026 una docena de localidades como El Palau d’Anglesola, Artesa de Segre, Tremp o Les Borges Blanques.