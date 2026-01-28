Más de 350 personas disfrutan del renovado Marges de Corbins

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 350 personas disfrutaron a lo largo del pasado fin de semana de la sexta edición del festival Marges de Corbins, que en esta ocasión se trasladó de verano a invierno y se concentró de viernes a domingo. Así, la sala Coliseum acogió el viernes un viaje musical por las Américas a cargo de la cantante y trompetista Alba Armengou y el pianista leridano Ramon Macià. Siguió el sábado con la danza, teatro y acrobacias de la Cia. Moveo. Y culminó el domingo con fusión de música y danza con el pianista y compositor barcelonés Max Villavecchia junto con la bailaora y coreógrafa granadina Carmen Muñoz. Los directores artísticos del festival, Pol Alonso y Aida Lesan, destacaron los “nuevos retos” (los cambios de estación y ubicación), superados “con una respuesta muy positiva por parte del público”. El alcalde, Jordi Verdú, puso en valor la transformación de la sala Coliseum “como uno de los garantes del éxito y que también demuestra las posibilidades de este espacio multifuncional”. De todos modos, Verdú no descartó que la próxima edición del Marges regrese a la Platgeta del Parc del Riu de Corbins.