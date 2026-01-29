Lleida recibió 1,5 millones de Cultura en 2023 sin concurso

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Siete ayuntamientos, consorcios y entidades de Ponent recibieron en 2023 desde el departamento de Cultura de la Generalitat un total de 1.503.265 euros en subvenciones directas, sin concurso público, según detalla el último informe publicado ayer de la Sindicatura de Comptes, referido a aquel ejercicio anual. Entre las conclusiones de esta institución, destaca la recomendación a la conselleria de “mejorar la transparencia de las subvenciones directas”. En 2023, Cultura otorgó subvenciones sin concurso público por un valor total de 62,08 millones (el 23% del total) a 212 beneficiarios.

En Ponent destacaron las recibidas por FiraTàrrega (445.000 euros) desde el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); por el consorcio del Turó de la Seu Vella (310.000 euros para los gastos corrientes del año), directamente desde la conselleria de Cultura; y por el ayuntamiento de Les Borges Blanques (268.631 euros de revisión extraordinaria de precios de la construcción del Arxiu Comarcal de les Garrigues) desde la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).

También otorgaron aquel año subvenciones nominativas directas al Museu de Solsona Diocesà i Comarcal (180.000 euros) y al Institut d’Estudis Aranesi (56.000). En el informe de la Sindicatura también aparecen otras dos subvenciones excluidas de concurrencia pública para los ayuntamientos de Lleida y de Tàrrega. En el primer caso, para honorarios de la redacción del Pla Director de Muralles de la Seu Vella (125.000 euros en especie), y en el de la capital del Urgell, para la redacción del proyecto básico y ejecutivo de ampliación del Arxiu Comarcal (118.634 €).

En el informe, la Sindicatura señala que, en general, la justificación de la concesión directa de las subvenciones por razones de interés público, social, económico o humanitario es “insuficiente y muy poco concreta” y añade que algunas partidas se podrían haber incluido en convocatorias públicas existentes.