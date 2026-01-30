La escultura ‘L’Èxtasi de la Bogeria’ pasará a ser permanente en la Vinya dels Artistes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La escultura L’Èxtasi de la Bogeria, que la bodega Mas Blanch i Jové incorporó de forma temporal a la Vinya dels Artistes el pasado verano, pasará a ser permanente. La autora es la artista visual Alba E. Peligero, que anteriormente expuso la pieza también en Valldoreix. Se trata de una construcción metálica de grandes dimensiones —aproximadamente 7,5 metros de altura por 5 de ancho— formada por fragmentos de chatarra soldada que configuran una estructura con apariencia de un arco desfigurado. La obra evoca formas naturales como cataratas o columnas pétreas de las cuevas de Collbató, una inspiración que Peligero incorporó tras un viaje con una amiga.

En paralelo, Peligero presentará mañana (11.00) Katarsi, una exposición temporal en la bodega que reúne una quincena de esculturas de pequeño formato elaboradas también con materiales de desecho industrial y que buscan cuestionar valores establecidos y reinterpretar conceptos sociales. Una hora después tendrá lugar la inauguración de Plomes, urpes i pics: una visió fotogràfica de les aus rapaces de les Garrigues, una exposición de Antonio Segura. Al finalizar el acto, la bodega ofrecerá una cata vertical del Saó Abrivat, con las añadas de 2009, 2018 y 2022.