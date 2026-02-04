Animac distingue al artista digital y gestor cultural Montxo Algora

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, organizada por el ayuntamiento de Lleida y que se celebrará del 19 al 22 de febrero, anunció ayer la concesión del Premi Trajectòria 2026 al creador digital, comisario de exposiciones y gestor cultural vasco Montxo Algora (1955), en reconocimiento a una carrera decisiva en la introducción, desarrollo y consolidación de la cultura digital contemporánea en España.

Como artista visual y diseñador, Algora participó activamente en la escena creativa de la Movida a finales de los años 70 y durante los 80, con trabajos gráficos para grupos clave de la época como Aviador Dro y La Mode. En los 80 se formó en la School of Visual Arts de Nueva York y trabajó como director artístico en Digital Productions, uno de los estudios pioneros en gráficos por ordenador y animación 3D en Los Ángeles.

En 1990 fundó ArtFutura, un evento dedicado a explorar el futuro del arte en relación con las nuevas tecnologías, que ha dirigido durante más de treinta ediciones, con actividades en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, México, Londres o Roma y la participación de figuras como William Gibson, Laurie Anderson, Moebius, David Byrne o Brian Eno.

A lo largo de su trayectoria, Montxo Algora ha defendido una mirada humanista sobre la tecnología y la creación digital, explorando cómo las herramientas digitales pueden expandir las posibilidades creativas y artísticas. Una visión que conecta plenamente con el lema de esta edición de Animac: Things Change.