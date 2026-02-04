PATRIMONIO
Obras de consolidación de la muralla del castillo de Guimerà
La diputación de Lleida ha iniciado la consolidación del tramo este de la muralla del castillo de Guimerà, en el Urgell. La diputada del área de Servicios Técnicos, Cristina Morón, y su director, Ivan Sabaté, acompañados del alcalde, Salvador Balcells, visitaron ayer las obras, que tienen un coste de 209.116 euros. Se prevé restituir el grosor del muro y construir un hormigón ciclópeo y una hoja exterior de pared, además de instalar drenajes en diferentes niveles.