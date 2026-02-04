SEGRE

Obras de consolidación de la muralla del castillo de Guimerà

Las obras en el tramo este de la muralla costarán 209.000 euros. - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

Redacció

La diputación de Lleida ha iniciado la consolidación del tramo este de la muralla del castillo de Guimerà, en el Urgell. La diputada del área de Servicios Técnicos, Cristina Morón, y su director, Ivan Sabaté, acompañados del alcalde, Salvador Balcells, visitaron ayer las obras, que tienen un coste de 209.116 euros. Se prevé restituir el grosor del muro y construir un hormigón ciclópeo y una hoja exterior de pared, además de instalar drenajes en diferentes niveles.

