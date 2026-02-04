Obras de consolidación de la muralla del castillo de Guimerà

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida ha iniciado la consolidación del tramo este de la muralla del castillo de Guimerà, en el Urgell. La diputada del área de Servicios Técnicos, Cristina Morón, y su director, Ivan Sabaté, acompañados del alcalde, Salvador Balcells, visitaron ayer las obras, que tienen un coste de 209.116 euros. Se prevé restituir el grosor del muro y construir un hormigón ciclópeo y una hoja exterior de pared, además de instalar drenajes en diferentes niveles.