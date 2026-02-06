Amelie Lens, Richie Hawtin y Paco Osuna, entre las estrellas del próximo Monegros Desert Festival

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El dj y productor británico naturalizado canadiense Richie Hawtin, uno de los máximos exponentes de la música electrónica en una carrera de más de treinta años; el dj barcelonés Paco Osuna, también con una trayectoria de más de tres décadas, centrada principalmente en Ibiza; o la dj belga Amelie Lens serán algunos de los platos fuertes de la próxima edición del Monegros Desert Festival, el 25 de julio.

La popular rave desértica de 22 horas ininterrumpidas de techno y otros estilos electrónicos, creada en 1994 por la familia Arnau de Fraga, junto a la N-II, en el km. 416, reunió en cada una de las últimas tres ediciones a más de 50.000 fans de estos ritmos. El festival avanzó más de 80 nombres de una programación que superará los 120 artistas y grupos, en uno de los carteles más extensos y ambiciosos de sus 33 años de historia.

El alemán Klangkuenstler, la canaria Indira Paganotto, la salmantina Fatima Hajji, el californiano Fantasm, el hispano-alemám Adrian Mills y el dúo alemán Brutalismus 3000 serán otras figuras destacadas del cartel. Pero el festival también se distingue por sus singulares territorios sonoros en una ciudad efímera. La gran joya será Outworld, un escenario único en el mundo que ofrecerá una experiencia de 360º con capacidad para 20.000 personas, donde pincharán una docena de artistas internacionales, que se desvelarán próximamente.