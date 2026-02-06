“El homenaje a Jaume Ferran debe ser el inicio de algo más”

Hoy viernes se cumplen 10 años del fallecimiento del poeta, traductor e hispanista de Cervera Jaume Ferran Camps (1928-2016), una figura destacada de la Generación de los 50 de la poesía en castellano, junto a nombres como Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma y José Agustín Goytisolo. El aniversario ha dado pie a una doble jornada de homenaje –hoy en Lleida y mañana en Cervera– para impulsar la difusión de su figura y obra poética y reivindicar al personaje, que residió desde los años 60 en Estados Unidos, donde fue profesor de Literatura Española en las universidades de Colgate y Siracusa, en Nueva York, aunque sin perder nunca sus lazos con Catalunya y su Cervera natal, de la que fue nombrado hijo predilecto en 2001.

En el acto de presentación del homenaje, en el Saló del Retaule de la Paeria, el hijo del poeta, Jaime María Ferrán (Hamilton, NY, 1962), agradeció la organización de estas jornadas académicas, “que me gustaría que fueran el inicio de algo más porque Jaume Ferran es un catalán universal”. Jaime María –“influenciado por mi padre desde la Universidad de Siracusa, que fue mi hogar cultural”– se convirtió en doctor en Literatura Española, ejerciendo en universidades de Carolina del Norte, Memphis y Atlanta, en la que acaba de jubilarse. El hijo del poeta destacó “la fuerte relación que siempre mantuvo mi padre con Catalunya”, recordando la edición en el IEI en 1989 de Historia natural, “libro con el que quiso recuperar su catalanidad”. En este sentido, el director del IEI, Andreu Vàzquez, añadió que aquella obra estrenó la colección de poesía Cigne para “recuperar a nuestros grandes autores y sus obras”.

El concejal de Cultura de Cervera, Ramon Augé, puso de manifiesto el vínculo del hispanista con la capital de la Segarra, “pues a pesar de vivir al otro lado del Atlántico, colaboró durante 51 años con la revista local Segarra”. La vicerrectora de Cultura de la UdL, Núria Casado, remarcó la recién publicación de su libro póstumo (ver desglose) y la concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, recordó el lazo familiar (cuñados) entre Ferran y Jaume Magre, “el primer edil de Cultura de la Lleida democrática”.

La UdL reivindica su figura con la publicación de su libro póstumo

El poeta leridano Carles M. Sanuy, impulsor de la doble jornada de homenaje, quiso reivindicar la obra de Jaume Ferran, “un autor que desde la poesía en castellano contribuyó también a la identidad colectiva de Ponent”. En esta línea cabe destacar la publicación en diciembre por parte del Aula de Poesia 'Jordi Jové' de la Universitat de Lleida del libro póstumo de Ferran, Vade mecum, un manuscrito que escribió en casa de su hijo, en Smyrna (Georgia), donde residió los últimos tres años de su vida. Sanuy destacó la participación en este homenaje a Ferran (que arrancará hoy a las 11.00 h en el IEI) de figuras de la poesía española como Luis Antonio de Villena, del ensayista y poeta Jordi Virallonga y de escritores de peso locales como Pere Rovira, Pere Pena y Josep Maria Sala-Valldaura; así como mañana en el Auditori de Cervera (12.00 h) con el poeta y crítico David Castillo.