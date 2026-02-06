El trío de rap Llengua Morta debuta con la canción ‘Nascut entre Lleida i Tarragona’

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El trío de rap catalán Llengua Morta, formado por tres jóvenes en torno a los 30 años: el leridano Joan Bergadà (exmiembro del grupo Bredda y natural de Rocallaura, en el Urgell), y los hermanos tarraconenses Eduard y Joan Vilalta, de L’Espluga de Francolí, lanza hoy viernes en todas las plataformas la canción Nascut entre Lleida i Tarragona, primer avance de su disco de debut, Plorant roselles, cantant desastres. El videoclip, dirigido por Samisergi y grabado en L’Espluga de Francolí, se estrenará en YouTube a las 12.00 h.

La canción, que mezcla sonidos orgánicos y electrónicos y ha sido grabada en un estudio en Alcoletge bajo el sello Propaganda pel Fet, actúa como carta de presentación del proyecto y marca el inicio de un álbum de diez temas propios de rap íntegramente en catalán.

Llengua Morta nace como una propuesta que “combina compromiso lingüístico, identidad territorial y exploración sonora dentro del rap catalán”, explicó Bergadà. “Necesitamos decir cosas y hacerlo en catalán”, afirmó, destacando el poder del idioma como herramienta reivindicativa en tiempos “en que la cosa está muy chunga”. El trío prepara una gira de presentación por Catalunya de cara a los próximos meses.