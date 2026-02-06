Rafa Melero, en la librería Abacus con nuevo ‘thriller’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El escritor leridano y subinspector de los Mossos Rafa Melero presentó ayer en la librería Abacus de Lleida su nueva novela policíaca, Sin indicios criminales (Destino), en un acto acompañado por la directora de SEGRE, Anna Sàez, y el comisario de los Mossos d’Esquadra en Ponent, Josep Codina. En esta nueva historia ‘negra’, Melero se introduce en las sombras de Barcelona, cuando la ciudad se convierte en tablero de juego de las grandes mafias de la droga, en una trama entre los narcopisos y un padre que busca vengar la muerte de su hija. El autor ha sido invitado hoy al festival BCNegra de Barcelona para participar en una mesa redonda sobre el hecho criminal y la violencia como fenómenos de proximidad.