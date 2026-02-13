Dos pinturas con mucha historia

El habitual mundo plácido del arte se transforma en ocasiones en terreno abonado para las polémicas, sobre todo cuando median subastas y valoraciones económicas de por medio. La última tiene por protagonista a una de las pinturas maestras del pintor modernista barcelonés Ramon Casas (1866-1932), La Sargantain, un lienzo que pintó en 1907, con el que participó aquel año en la V Exposicion Internacional de Arte de Barcelona y que ganó el premio del certamen, dotado con 2.000 pesetas por el Cercle del Liceu, que se quedó la obra para su colección artística. Más de cien años después, aparece ahora en el mercado del arte (de una colección privada de Madrid) una pintura desconocida hasta el momento que se subastará el próximo 18 de marzo en la casa Setdart de Barcelona, descrita como una “primera versión para una de las obras más seductoras y provocativas de toda la carrera de Ramon Casas, La Sargantain”. Quien lo afirma no es un aficionado baladí, sino el historiador del arte y galerista leridano Adrià Codina, perito especializado en obras de arte y antigüedades. Codina, que hace casi un año abrió las puertas en Lleida de la Adrià Codina Art Gallery –precisamente con una exposición de homenaje a Ramon Casas–, es el representante legítimo de los herederos del artista y el delegado por la familia para realizar los certificados de autenticidad de sus obras. De hecho, Codina es descendiente familiar del pintor, puesto que su tatarabuela era la hermana pequeña del artista, Elisa Casas.

La noticia sobre este lienzo y su subasta no agradó nada a los actuales propietarios de La Sargantain, el Cercle del Liceu de Barcelona, que insisten que su cuadro es único y no existen versiones previas. Así, la historiadora Nadia Hernández, vocal de la junta del Cercle y con diversas publicaciones sobre esta obra, afirmó categórica ayer en La Vanguardia que “de Sargantain solo hay una y es la del Cercle del Liceu”.

Codina explicó ayer a SEGRE que “nunca he puesto en duda el valor y singularidad de la obra de Casas que conserva el Cercle, pero sí que es muy probable que este óleo aparecido ahora fuera una primera versión para La Sargantain, una de las obras maestras del artista por el contraste de colores y la mirada desafiante de la modelo”. Aunque esta pintura está fechada en 2010 (tres años después de la del Cercle), Codina aseguró que “Casas no daba mucha importancia a la firma y fecha de sus obras; de hecho, algunas de ellas quedaron en sus estudios y pasaron a manos de sus herederos, sin firmar aun estando terminadas”. Y se apoya al respecto en otro retrato, firmado este sí en 1906, con la modelo Júlia Peraire luciendo el mismo vestido que se ve en el cuadro ahora a subasta. O sea, “una obra y otra se realizarían en un período de tiempo muy cercano”, señaló reforzando su tesis de que eran versiones previas para el cuadro definitivo.

Codina añadió que “es muy probable que Casas quedara muy contento con esta obra de 1906 y quisiera crear otra más provocativa, centrando la atención en una figura central en un momento de agonía de deseo y pasión. Eso sería lo que alcanzaría con La Sargantain”. La pintura saldrá a subasta con un precio estimado de entre 100.000 y 150.000 euros y Codina augura que podría alcanzar un récord en la obra de Casas.

La protagonista, Júlia Peraire, musa y posterior esposa del artista

La joven protagonista de estos óleos de la polémica tiene nombre y apellidos. Se trata de Júlia Peraire Ricarte, nacida en 1888 y que conoció al artista en 1905, cuando ella tenía 17 años y Casas, ya un destacado artista en Barcelona y París, contaba 39. Júlia se transformó de inmediato en la musa más célebre del pintor, encarnando la imagen de la mujer moderna y liberal que el modernismo buscaba representar. Sin embargo, su relación y la diferencia de edad chocó con el conservadurismo de la época. Su matrimonio no llegó hasta 1922, diecisiete años después, al 'aprovechar' el artista la muerte de su hermana mayor, Montserrat, firme opositora a esta relación. Como conoce bien Adrià Codina, en el archivo de la familia Casas no hay una sola foto de Júlia.