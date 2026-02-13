Magalí Sare abrirá la gira de su nuevo disco ‘feminista’ en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Desde hace años, la cantante, compositora y multiinstrumentista barcelonesa Magalí Sare (1991) viaja por el mundo gracias a la música, con la costumbre de aprenderse una canción folklórica de cada lugar donde actúa. En 2023, durante una gira por Eslovaquia, descubrió un canto tradicional de una novia que se despedía de su tierra y de su familia antes de casarse. Aquella pieza la conmovió profundamente y se convirtió en el detonante de una larga investigación sobre los cantos de despedida de las novias y el papel del matrimonio en la vida de las mujeres, desde la península ibérica hasta todo el Mediterráneo, Europa y Sudamérica. De este proceso ha nacido ahora Descasada, el nuevo álbum musical y conceptual de la artista, en el que explora el matrimonio no solo como ritual festivo sinó también como experiencia traumática, impuesta o ambivalente.

La gira de presentación de este álbum arrancará precisamente en Lleida el domingo 22 de febrero, con un concierto en el Auditori Enric Granados. Ese mismo día, la revista dominical Lectura de SEGRE publicará una entrevista a la artista. Es el tercer trabajo en solitario de la cantante, también con una trayectoria discográfica anterior formando parte de la formación a cappella Quartet Mèlt (que en 2015 ganaron el concurso Oh Happy Day! de TV3) o colaborando con Clara Peya y Manel Fortià, entre otros.

En este álbum, la cantante explica que el témino ‘descasada’, poco habitual en los cancioneros pero presente en la tradición oral, “se convierte en un símbolo ambivalente: habla de marginación y soledad, pero también de independencia, resistencia y dignidad”. “El disco reúne historias de mujeres obligadas a casarse, de novias infantiles, de mujeres abandonadas o estigmatizadas, y también de figuras que deciden no casarse, que viven la sexualidad fuera del matrimonio, que eligen el arte, la fe o la autonomía económica como vía de supervivencia y afirmación personal”, añade. Descasada es un disco “inevitablemente feminista y al mismo tiempo un trabajo de investigación artística y antropológica”, concluye.