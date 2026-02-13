Planeta Codac pone banda sonora a la nostalgia con “Escalfors i Raconets’”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El panorama musical de Lleida suma un nombre a seguir: Planeta Codac. El proyecto, impulsado por Dídac Solé y Francesc Codina, antiguos integrantes de Bredda, presenta su segundo sencillo de estudio, Escalfors i Raconets, una canción que gira alrededor del paso del tiempo y la necesidad de regresar, aunque sea mentalmente, a esos lugares donde “uno fue más feliz”. El tema llega con un invitado de la misma órbita: Joan Bergadà, también ex Bredda y ahora vinculado a Llengua Morta (L’Espluga de Francolí). Tras el primer adelanto, Barcelona, publicado en diciembre, la banda insiste en una línea de pop-rock de nervio orgánico y pulso emocional, con cambios de intensidad que buscan “salir de la zona de confort”.

Los dos sencillos han ido acompañados de piezas audiovisuales codirigidas con David Antúnez. La hoja de ruta ya tiene próxima parada: un EP autoproducido de cuatro canciones previsto para esta primavera, grabado el verano pasado en Heartwork Studio, el estudio del leridano Gerard Porqueres en El Prat de Llobregat. El trabajo cuenta con la coproducción de Albert Gilabert y suma a Lluc Martí y Robert Teixidó en la interpretación, como carta de presentación de un proyecto que apuesta por la emoción sin filtros.