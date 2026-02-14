Cinco de las seis estaciones de esquí gestionadas por FGC optan por cerrar por el viento que sopla en el Pirineo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les estaciones de esquí que gestiona Ferrocarriles de la Generalitat, excepto La Molina, han cerrado este sábado a raíz del viento que sopla en el Pirineo, por el cual se mantiene activo el Plan especial de emergencias en fase de alerta y se ha enviado un mensaje de alerta a la población de este territorio. Así, se pide restringir los desplazamientos y las actividades al aire libre. Además, la nieve en la vertiente norte de la cordillera también ha obligado a cortar la carretera C-28 en el tramo del Port de la Bonaigua por riesgo de avalanchas. Esta vía se suma a los cortes de los últimos días de la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses y la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà. Además, otras cinco carreteras están afectadas por la nieve, donde hay que circular con cadenas.

El cierre de las estaciones de esquí del Pallars Sobirà, Espot y Puerto Ainé, ha hecho cambiar de planes a muchos de los aficionados al deporte blanco. Así, este sábado se han visto terrazas de bares llenas en Sort y varios grupos de personas paseando por la arteria principal de la capital del Soberano. Aunque el viento ha ido soplando desde primera hora de la mañana, el ambiente ha sido de plena normalidad. Otras familias han decidido ir a pie de pistas para disfrutar de los niveles de nieve que se acumulan o hacer bajadas en trineo.

Algunos monitores de esquí que se dirigían a Puerto Ainé han tenido que girar cola cuando ha sonado la alarma que pedía restingir las actividades en el exterior. Uno de ellos, Pol Castelló, ha explicado que "la intención era abrir" aunque reconoce que, a diferencia del cierre del jueves pasado, este sábado "la decisión estaba bien tomada". Mientras tanto, Jan Figueroa, también monitor, añade que jueves si que "hacía un día espectacular" sin embargo, en cambio, este sábado está haciendo "mucho viento" y que este se nota más en cotas medias y elevadas.

Por su parte, Jordi Farreny, copropietario de una tienda de compra y alquiler de material de esquí, considera que las condiciones meteorológicas de este sábado permitían abrir las partes bajas de las estaciones, aunque reconoce que el viento de norte y noroeste tiene más incidencia en esta parte del territorio. "Lo sufrimos muy a menudo, pero lo trampeamos muy bien", apunta, teniendo en cuenta las pérdidas que comporta la paralización de la actividad en varios sectores económicos. En este sentido, lamenta que el jueves se hiciera lo mismo por todo el país "por una alarma que sobre todo estaba enfocada en la zona de la costa", concluye.

Otras estaciones de esquí alpino del Pirineo, como Baqueira-Beret, han abierto de forma parcial. También ha mantenido la actividad Puerto del Conde, en el Solsonès. Con respecto a La Molina, sólo se ha mantenido abierta la zona de debutantes.