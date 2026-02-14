Doble nominación del film 'El sueño de Aylan', rodado en Huesca, en el Barcelona Indie Filmmakers Festival

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El tráiler oficial de la película El sueño de Aylan, basada en la novela homónima del binefarense Josan Bailac y rodada íntegramente en la provincia de Huesca con actores de la Franja y leridanos, salió a la luz a principios de esta semana y ya acumula más de 17.000 reproducciones. "En él, se pueden intuir las dos partes de la historia. El protagonista, Aylan, pasa del drama a la felicidad", explica Bailac.

Además, el filme ha recibido una doble nominación en el Barcelona Indie Filmmakers Festival (Barciff), en las cateogrías de mejor película y mejor director. Esta última va para el cineasta Álex Agüera, de quien El sueño de Aylan es su largometraje debut. "Estamos muy ilusionados, de alguna manera sentimos que valida todo el trabajo y esfuerzo que hemos invertido", asegura el autor de la historia. "Puede que sea un buen señuelo para que el resto de festivales nos tengan en cuenta", añade.

Sin embargo, antes de que la película se pueda ver en pantalla, "nuestra idea es que recorra diferentes concursos durante casi un año", indica Bailac. Entre otros, tienen previsto presentarla en certámenes como el Galacticat de Tàrrega o el Festival Internacional de Cine de Huesca, que en junio llega a su 54ª edición. De hecho, Bailac y las coproductoras del filme, Mortadelia y Apocalipsis, están trabajando con los organizadores del certamen oscense para que El sueño de Aylan se pueda estrenar en su programación.

Subtitulada al inglés y doblaje en italiano

Asimismo, pretenden atravesar fronteras y apuntar a festivales extranjeros como el de Brooklyn o el de Melbourne. "Una de las condiciones para inscribir una película en concursos internacionales suele ser que esté subtitulada al inglés. Nosotros lo conseguimos hace poco, y ahora queremos embarcarnos en la aventura de doblarla al italiano", afirma el escritor.

Ambientada en la Toscana italiana de los años 90

Ambientada en la Toscana de la década de los noventa, El sueño de Aylan cuenta la historia de un niño de 11 años que vive al cuidado de su tía y que sueña con defender la camiseta violeta del equipo de la Fiorentina. Cuenta con la interpretación de Claudia Bolte (como la tía del protagonista), Anna Otín (conocida por su papel en Alcarràs, de Carla Simon) y Neus Asensi.