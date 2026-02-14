El Poesia Lleida, todo un espectáculo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La sexta edición del festival literario Poesia Lleida, del 1 al 22 de marzo, llega repleta de cambios: nueva dirección artística y, sobre todo, nuevo concepto. “Queríamos huir de aquello tan tradicional de poner a un poeta encima de un escenario para recitar su obra”, justificó el artista, comisario de arte y museógrafo leridano Anselm Ros este cambio de rumbo de un festival que se centrará en la poesía conceptual, visual, concreta y escénica. La concejala de Cultura, Pilar Bosch, presentó ayer en el Teatre de l'Escorxador este renovado certamen –que organiza la Paeria–, acompañada por los dos nuevos responsables de la programación, Ros y la poeta y gestora cultural Meritxell Cururella-Jorba, afincada en Les Garrigues, ganadora en 2020 del Premi Màrius Torres de poesía.

Un cartel de actividades tan ecléctico que compartirá la figura musical ‘inclasificable’ del Niño de Elche (concierto de apertura el 1 de marzo en el Teatre de l’Escorxador) con acciones performativas, proyecciones audiovisuales, exposiciones, danza ‘poética’, ‘lecciones magistrales’ de autores como Pere Rovira, Pilar Parceridas o Miquel de Palol, una feria de libros e incluso un ‘safari’ poético por la ciudad. Cucurella-Jorba reconoció en este sentido que “no será un festival fácil” y Ros añadió al respecto que “requerirá por parte del público un poco de esfuerzo”, reconociendo “el riesgo que comporta este giro del festival, pero ¿qué sería de la poesía sin el riesgo?”.

Bosch destacó por su parte el extenso cartel de actividades, con unas 25 propuestas repartidas por una veintena de espacios de la ciudad, tanto públicos (Morera, Panera, Escorxador, IEI, Dipòsit de l’Aigua, parador del Roser) como privados (librerías La Fatal, la irreductible, Caselles y El Genet Blau, armería Garriga, salas Screenbox, La Casa de la Bomba), así como la colaboración de 25 comercios de Lleida, que durante el transcurso del festival lucirán versos estampados en sus escaparates, con estreno incluido de una tipografía creada para la ocasión por el grafista y tipógrafo de Les Borges Blanques Josep Patau. Cabe destacar que Patau ofrecerá más adelante de forma gratuita al público interesado esta tipografía, que ilustrará toda la cartelería y los programas del Poesia Lleida 2026.

Durante la presentación, también se puso el acento en sendos homenajes al poeta leridano Carles Hac Mor –del que el mes pasado se cumplieron diez años de su muerte– y al polifacético artista y actor Àngel Jové, fallecido hace poco más de dos. Además, Cucurella-Jorba quiso poner de relieve el “retorno” que supondrá la visita el 22 de marzo del escritor Miquel de Palol, “treinta años después de que formara parte del jurado de excepción de la primera edición del Premi Màrius Torres, en 1996, junto a Pere Rovira, Jaume Pont, Joan Margarit y la gran Maria Mercè Marçal, que nos dejó apenas un año y medio después”.

Por otro lado, cabe destacar que la programación del Poesia Lleida incluirá el 18 de marzo la celebración del Día Mundial de la Poesía, un evento que llegará en Catalunya a su 19 edición y que por primera vez se ‘descentralizará’ de forma oficial con nueve actividades en otras tantas localidades, entre ellas cuatro de Ponent: el día 15 en Tremp, el 18 en Lleida, el 19 en El Pont de Suert y el 21 en Solsona; además de Barcelona, Tarragona, Girona, Tortosa y Santa Margarida de Montbui.

Lletra Petita ‘especial poesía’

El festival también contará con su propio mercado de libros. En este caso, el certamen dedicado a la literatura infantil y juvenil Lletra Petita, que se celebra desde 2023 en las fechas previas a Sant Jordi, desplegará una edición ‘especial poesía’ el sábado 21 de marzo con las habituales paradas de librerías y editoriales en torno al edificio del IEI y la Catedral, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde.

Cabe recordar que el Poesia Lleida nació en 2021 tomando el testigo del anterior Festival Internacional de Poesia, que se celebró solo durante los años 2017 y 2018, y ‘heredero’ del Destí Poesia de 2015 y, sobre todo, del Festival Mahalta, que se desarrolló entre 2005 y 2011. En este sentido, Cucurella-Jorba lanzó un guiño a “todas las personas que nos han precedido en la organización del festival poético, que resulta fácil crear, que es más difícil mantener y que darle ahora este giro es otra cosa, que no habría sido posible sin la tradición y las personas de los años pasados”.