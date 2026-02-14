Sonia Alins exhibe en el Castell del Remei sus dibujos sobre la vida de Ricard Viñes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Además de conciertos, conferencias y actividades, la programación del Any Ricard Viñes –que conmemora desde la pasada primavera los 150 años del nacimiento del pianista leridano– incluyó la publicación de un singular libro para el público infantil y familiar sobre la vida del músico más internacional de Lleida. Ricard Viñes. Un do major, de Jordi Folck y publicado el pasado otoño por Pagès Editors, incluye un buen número de ilustraciones de la artista leridana Sonia Alins y de su pareja vital y profesional, Juanjo Barco. Mañana domingo, 25 dibujos originales del libro podrán verse en una exposición en la enoteca de la bodega Castell del Remei, en Penelles. Alins y Barco inaugurarán a las 12.00 h. esta muestra, que podrá visitarse hasta el 31 de marzo. “Será una exposición muy musical”, explicó la ilustradora leridana, en alusión a que incluirá otras 8 ilustraciones de uno de sus últimos proyectos singulares, Música en dansa, un encargo de L’Auditori de Barcelona para una guía didáctica de música y danza, a cargo de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya y el Conservatori de Dansa del Institut del Teatre. Asimismo, el público podrá ver otras 4 ilustraciones del libro Tres llibreteres, de las responsables de El Genet Blau, La Sabateria y la irreductible de Lleida.