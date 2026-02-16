La edición 30 de Animac empieza en Lleida con las sesiones escolares: unos 11.000 alumnos de 80 centros

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, ha dado el pistoletazo de salida este lunes en su 30ª edición con el inicio de las sesiones escolares, que hasta el 20 de febrero prevén reunir cerca de 11.000 alumnos de 80 centros educativos del territorio. La Llotja y CaixaForum Lleida acogen 13 proyecciones dirigidas a alumnado de educación infantil, primarias y secundarias, con una selección de cortometrajes y largometrajes adaptados en cada franja de edad. El grueso de la programación tendrá lugar del 19 al 22 de febrero bajo el lema 'Things Change', con el cual el certamen plantea reflexiones sobre los cambios que hay en el mundo.

La concejala de Cultura del ayuntamiento de Lleida, Pilar Bosch, ha subrayado que las sesiones escolares son una pieza clave de Animac. "Es imprescindible formar a los niños y las niñas también en el gusto por el cine y por el cine de animación", ha afirmado, destacando que la muestra no se limita a la experiencia de ver proyecciones en una sala, sino que incorpora un trabajo pedagógico a través de dosieres didácticos que se trabajan en los centros antes y después del visionado.

La programación escolar se alinea con el lema de esta 30ª edición, "Things Change", y plantea reflexiones sobre los cambios sociales, tecnológicos y culturales que atraviesan el mundo contemporáneo. Bosch ha explicado que muchas de las obras proyectan preguntas vinculadas a la inteligencia artificial y el futuro de las profesiones creativas, así como cuestiones relacionadas con el feminismo, la maternidad y el modelo de sociedad que se quiere construir.

El Animac se celebra del 19 al 22 de febrero de 2026 en Lleida y está organizada por el Ayuntamiento de Lleida. La muestra cuenta con el apoyo de CaixaForum Lleida, la Fundación de las Artes de Lleida, el Ministerio de Cultura (ICAA), la Diputación de Lleida (IEI) y el ICEC del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.