Cine de animación, también educativo

La 30 edición de Animac se inaugurará este próximo jueves, pero la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya ya arrancó ayer con las tradicionales sesiones para escolares en la Llotja de Lleida –y también en CaixaForum– que disfrutarán hasta el viernes cerca de 11.000 estudiantes de 80 centros educativos de la ciudad y comarcas del entorno. En total, están previstas 13 proyecciones dirigidas a alumnado de educación infantil, primaria y secundaria, con una selección de cortometrajes y largometrajes adaptados a cada franja de edad. La concejala de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, subrayó ayer que las sesiones escolares son una pieza clave de Animac. “Es imprescindible formar a los niños y niñas también en el gusto por el cine y por el cine de animación”, afirmó, destacando que la muestra no se limita a la experiencia de ver proyecciones en una sala, sino que incorpora un trabajo pedagógico a través de dossiers didácticos que se trabajan en los centros antes y después del visionado. Bosch añadió que muchos de los films proyectan preguntas vinculadas a la inteligencia artificial y al futuro de las profesiones creativas, así como cuestiones relacionadas con el feminismo, la maternidad y el modelo de sociedad que se quiere construir.

La programación oficial de Animac arrancará el jueves, con una gala inaugural (20.30 h).