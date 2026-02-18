Reivindican la vida y trayectoria cultural de Raimon en una biografía-homenaje

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El periodista Miquel Alberola (València, 1958) reivindica al cantautor valenciano Raimon y a su “patrimonio extraordinario” en la biografía Raimon. Aquest jo que jo soc (Ara llibres), un libro-homenaje que recorre la vida y trayectoria del cantante de Xàtiva desde su infancia y hasta el final de su carrera artística, cuando se retiró de los escenarios en 2017. En la presentación ayer en Barcelona, Alberola defendió que Raimon “no es el producto de una operación discográfica, sino un estallido sociológico que impregna la sociedad de una manera transgeneracional”. El autor aseguró que ha querido “romper la fotografía en blanco y negro” del cantante, como cantautor de una época, y reivindicar su evolución musical, que se ha ido enriqueciendo. El cantante explicó que el escritor ha tenido total libertad para hacer lo que quisiera y que está “muy contento” con el resultado ya que es un volumen que cuando lo consulta se ve reflejado. Sobre la situación actual, Raimon comentó que es “bastante jodida” y se refirió a lo que le llega a la sociedad a través de las redes sociales, reclamando un esfuerzo de padres y docentes. En cuanto a la situación política, lamentó que “estamos gobernados por gente que no nos tendría que gobernar”.