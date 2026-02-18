‘Repensar’ el Museu de Lleida y reforzar su papel territorial

El Museu de Lleida presentó ayer su Pla Estratègic 2026-2030, un documento que establece las directrices que orientarán la acción de este equipamiento cultural durante los próximos cinco años con el objetivo de reforzar su papel como referente cultural, patrimonial y educativo de la ciudad y del conjunto de las Terres de Ponent. El Pla Estratègic conjuga de forma equilibrada la puesta en valor de las colecciones más relevantes del museo –tanto las arqueológicas como las artísticas– con la necesidad de impulsar una programación cultural estable y continuada. En este contexto, la pinacoteca se ha propuesto analizar, diseñar y planificar la renovación del conjunto de espacios expositivos, sentando la base para la creación de una nueva muestra permanente de forma participativa. Cabe recordar que a finales del año que viene el edificio museístico cumplirá dos décadas, con el 'trauma' añadido de la remodelación museográfica obligada que supuso el litigio del arte con Aragón.

Por otro lado, en este marco de futuro próximo, los visitantes se situarán en el centro de la experiencia museística y se fomentará la cocreación de proyectos con la ciudadanía y con el resto de equipamientos y redes patrimoniales de Ponent y del país.

Entre las 92 medidas concretas previstas en este documento-marco, destaca asimismo el refuerzo de los vínculos con el Arxiu Arqueològic de Lleida, de titularidad municipal; el propósito de incorporar en plantilla la figura de un arqueólogo o el despliegue territorial del museo para apoyar a los municipios vinculados a sus colecciones o con necesidades en materia de gestión patrimonial, reforzando así el papel del equipamiento como SAM (Servei d’Atenció Museística) en el contexto de la demarcación de Lleida.

La directora del Museu de Lleida, la medievalista y museóloga Clara Arbués, explicó ayer que trabajarán para convertir el equipamiento en “un museo de referencia en Catalunya y un actor clave en el desarrollo cultural y social de Ponent; un espacio social, vivo, accesible y significativo, con narrativas plurales, inclusivas y transformadoras”. A la vez “promoveremos la preservación de nuestro legado como bien común, la participación ciudadana y el trabajo en red, actuando en un contexto de reconocimiento de la diversidad”, afirmó.

Asimismo, otra de las virtudes del Pla Estratègic es el énfasis en el funcionamiento interno de la institución. La nueva hoja de ruta pone el foco en la mejora de la coordinación, el trabajo en equipo y la participación interna, entendiendo que el fortalecimiento organizativo es imprescindible para alcanzar los objetivos estratégicos planteados.

El Pla Estratègic 2026-2030 ha sido elaborado a partir de un proceso de trabajo encabezado por la nueva dirección y el equipo del Museu de Lleida, con la participación de un amplio número de agentes, entidades e instituciones. Su redacción ha comportado un año y medio de trabajo colectivo.