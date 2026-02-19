La 30 edición del Animac alza el telón

La 30 edición de Animac abrirá hoy sus puertas con una gala inaugural en el Teatre de la Llotja a las 20.30 horas. El acto contará con la entrega del Premi Honorífic 2026 a Nora Twomey, directora, guionista y productora irlandesa, socia y directora creativa de Cartoon Saloon; y el Premi Animation Master 2026 a Andreas Hykade, con una trayectoria de más de treinta años dentro de la animación de autor europea. Pese a que hoy será la inauguración oficial, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya ya ha contado con otras actividades paralelas, como las tradicionales sesiones escolares.

Además, ayer, la Llotja acogió la gala de entrega de los premios e-Motion, el concurso escolar de animación en Stop Motion, que este año ha coincidido con el aniversario de Animac. En esta edición, se presentaron una treintena de cortos y los ganadores recibieron un abono familiar para asistir al Animac. Además, todas las obras seleccionadas se proyectarán en la gala final.

La Escola Enric Farreny se alzó con el premio en la categoría infantil con Ens saludem i3 mientras que el IE Magraners fue el ganador en la categoría de ciclo inicial y medio con La casa encantada. En ciclo superior, el galardón también fue para IE Magraners por Adopteu-me y en la categoría de 3º y 4º de ESO y Bachillerato, recayó en el INS La Serra por Aventura al museu. Por último, el INS Caparrella se llevó el premio por Animació viva en la categoría de Ciclos Formativos.

Durante la gala, la directora artística de Animac, Carolina López, recordó a los alumnos y alumnas que “los sueños se pueden hacer realidad” si lo que desean es hacer animación. Por su parte, los departamentos de Cultura y Educación destacaron la importancia de unir ambos ámbitos para poner en valor la creatividad de los más jóvenes. De hecho, el concurso e-Motion quiere acercar el Animac al alumnado no solo como público, sino también como creadores, además de ser una herramienta educativa y cultural. Al acto en la Llotja asistieron las autoridades y representantes del festival, así como alumnos participantes, junto a sus familias, que pudieron posar en un photocall instalado para la ocasión.

La inauguración de hoy incluirá Locus, una performance audiovisual en directo creada expresamente de Pablo Barquín y Anna Díaz, el dúo Hamill Industries. El certamen ha recibido en esta edición 759 inscripciones de films, producciones procedentes de hasta 85 países.

Cuatro jornadas intensas con la proyección de 230 títulos

La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que organiza el ayuntamiento de Lleida, celebrará su 30 edición en cuatro intensas jornadas hasta el domingo, en la que se proyectarán hasta 230 títulos (la mayoría cortometrajes) en una programación también con talleres, concursos, exposiciones, conferencias, entrega de premios a destacados profesionales internacionales del género y actividades paralelas. Animac reivindicará este año, bajo el lema Things Change, el cambio como fuerza creativa y elemento esencial de la animación y del mundo contemporáneo.