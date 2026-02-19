Preestreno sorpresa en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los Cinemes Majèstic de Tàrrega han decidido jugar con sus espectadores. El martes organizaron por primera vez una proyección sorpresa que resultó ser el segundo preestreno de la película Balandrau, vent salvatge, que llegará a las pantallas a partir de mañana. El film narra la tragedia originada por el torb que hace 25 años sacudió el Ripollès y en la que murieron nueve excursionistas atrapados por una de las peores tormentas de nieve que se recuerdan en el Pirineo.

La proyección contó con la presencia del productor Tono Folguera que explicó que el proyecto supuso “un auténtico reto, con una ambición técnica poco habitual y más en lengua catalana”. Recordó que “rodamos el pasado invierno, un año en que no había nieve. Los siguientes cinco meses estuvimos añadiendo nieve en la película por todos lados. Teníamos previsto filmar únicamente en Vallter, pero tuvimos que trasladarnos quince días antes a la Vall de Boí. Técnica y logísticamente fue un desafío enorme”. El equipo recreó la tormenta con “un gran nivel” en tres fases: una parte en un torb real con parte del equipo y especialistas, otra en exteriores con grandes máquinas, y una última en plató.

El productor de Lastor Media recordó con emoción el preestreno el día anterior en Camprodon. “Había muchos nervios, porque sabíamos que no podíamos ser completamente fieles a los hechos reales —eso lo hacen los documentales—, pero queríamos serlo al espíritu de lo ocurrido. Al acabar, vimos a bomberos, supervivientes y familiares agradecidos por el respeto con el que se ha tratado la historia”, reveló.