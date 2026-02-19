Protagonismo para el cine catalán en la gala de los Goya del día 28 en Barcelona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 40 edición de la gala de entrega de los Premios Goya, que se celebrará el día 28 en Barcelona, contará con la participación de más de una sesentena de grandes nombres del cine estatal, que subirán al escenario para entregar las estatuillas a los premiados. La gala tendrá un marcado protagonismo del talento catalán, tanto en la representación artística como en la organización del evento. Entre los participantes anunciados figuran reconocidas personalidades como J.A. Bayona, Mar Coll, Marcel Barrena, Eduard Fernández, Laia Costa, Laia Marull, Victoria Luengo, Enric Auquer, Carlos Cuevas, Miki Esparbé, Álex Brendemühl y Marcel Borràs. También estará presente la futbolista Alexia Putellas, que se sumará a la entrega de premios en una noche que combinará cine, cultura y proyección mediática. La gala estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, en una edición que refuerza el vínculo entre la Academia de Cine y la industria audiovisual catalana. La dirección del evento correrá a cargo de Ángel Custodio y Tinet Rubira, de la productora Gestmusic.