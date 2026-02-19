Tres compañías escénicas leridanas optan a los Premios MAX

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Tres compañías de Lleida compiten en los XXIX Premios MAX de las artes escénicas, los galardones más relevantes del ámbito estatal, organizados por la Fundación SGAE. InHabitants, Xip Xap Teatre y Campi Qui Pugui suman un total de seis candidaturas en esta edición, posicionando a la ciudad como una de las mejor representadas en el panorama escénico español.

La lista definitiva de candidatos se hizo pública este martes 18 de febrero, después de que 512 espectáculos participaran en el proceso de selección de los premios convocados por la fundación SGAE. Las producciones leridanas han conseguido situarse entre las finalistas en varias categorías, desde espectáculos familiares hasta propuestas de calle y diseño escénico.

Xip Xap Teatre e InHabitants , con una nominación cada una

Xip Xap Teatre opta al galardón con el espectáculo Sigues tortuga en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico. Por su parte, InHabitants Teatre compite con L'Illa del tresor en la categoría de Mejor espectáculo revelación, reconociendo así el trabajo de compañías con propuestas arriesgadas y originales.

Campi Qui Pugui lidera con cuatro nominaciones

La compañía Campi Qui Pugui concentra la mayor parte de las candidaturas leridanas con dos espectáculos diferentes. Matres opta a tres categorías diferentes: Mejor espectáculo para público familiar, Mejor autoría teatral y Mejor diseño de producción privada. Con respecto a Camelvà, compite en la categoría de Mejor espectáculo de calle.