El Conservatori de Lleida ya se llama Ricard Viñes

El Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida, que desde hace 26 años se 'alza' sobre el Auditori Enric Granados, ya lleva por fin el nombre de Ricard Viñes. En febrero del año pasado, en la presentación de las actividades del 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano, el propio alcalde, Fèlix Larrosa, anunció que la Paeria bautizaría el centro educativo musical con el nombre del prestigioso intérprete. Un año después, ya en la recta final del Any Viñes, ayer se descubrió la placa que 'certifica' el nombre del equipamiento como 'Conservatori Municipal Ricard Viñes'. Larrosa, acompañado del director del centro, Josep Lluís Boix, protagonizó un “acto simbólico” para “poner más en valor la figura de uno de los protagonistas más destacados de la historia de esta ciudad, porque nombres como el de Viñes nos hacen sentir orgullosos de ser de Lleida”. El sencillo acto inaugural del ‘nuevo’ Conservatori se complementó con un singular concierto de alumnos de piano de la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Una decena de estos futuros valores musicales interpretaron algunas de las piezas que compositores como Mompou, Ravel, Debussy, Turina, Granados o Blancafort dedicaron en su día con todo su cariño al ‘maestro’ Ricard Viñes, que durante su trayectoria profesional siempre apoyó a jóvenes pianistas y compositores.

Por otro lado, la Paeria informó que la instalación del nuevo sistema de climatización del Auditori finalizará el mes que viene. Los trabajos suponen una inversión de 566.160 euros en dos bombas de calor y dos calderas, que generarán un ahorro energético del 35%.