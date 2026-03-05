Renfe doblará a partir del lunes 4 frecuencias Avant Lleida-Barcelona, con 1.134 plazas más

Renfe doblará a partir del próximo lunes cuatro frecuencias de Avant entre Lleida, Tarragona y Barcelona, dos de ida y dos de vuelta, con 1.134 plazas más. Concretamente, se ampliará la capacidad del convoy que sale a las 7.05 y a las 19.23 horas de Lleida-Pirineus a Barcelona-Sants y el que hace el recorrido inverso a las 18.05 y a las 21.30 horas de lunes a viernes. Una mejora que la operadora lleva a cabo después de que un estudio de movilidad concluyera la alta demanda que tiene este corredor y que era viable y necesario incrementar el número de plazas disponibles.

Respecto a cómo se repartirán estas 1.134 plazas extra, el Avant de las 7.05 horas, uno de los más demandados para ir de Lleida a Barcelona, pasará de las 476 plazas actuales a las 581, por lo que ganará 105. Cabe recordar que este servicio actualmente se presta con un tren de doble composición dada la alta demanda a esta hora. Por otro lado, los trenes de las 19.23 horas hacia Barcelona y de las 18.05 y 21.30 horas hacia Lleida tienen ahora una capacidad de 238 viajeros y se incrementará en 343 plazas, alcanzando las 581. De este modo, se pasará de las 1.190 plazas actuales que suman estas cuatro frecuencias a las 2.324, casi el doble.

Para hacer frente a este aumento de la oferta, Renfe renovará los trenes que prestan estas frecuencias, pasando de los modelos Serie 120 a los Serie 106, los denominados trenes de Alta Velocidad de Gran Capacidad, con 581 plazas cada uno. Este modelo es el que prestaba los servicios Avlo, el tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe, en comunidades como Asturias o Galicia. Cabe recordar que en Lleida Renfe estrenó el Avlo hacia Barcelona y Madrid en 2024, pero en septiembre del año pasado los sustituyó con más paradas de los AVE que cubren este corredor.

Desde Renfe señalaron que esta ampliación de plazas forma parte de un plan estratégico para “adaptar la oferta de servicios Avant a la demanda real” y que también contempla mejoras en otros puntos del Estado, como por ejemplo en Extremadura y en los trenes de alta velocidad en ciudades como Puertollano, Valladolid y Segovia.

Cabe recordar que Renfe es la única compañía que actualmente presta servicios de alta velocidad con parada en Lleida. Las otras empresas que operan en el corredor Barcelona-Madrid, la francesa Ouigo y la italiana Iryo, por ahora no han mostrado interés en tener parada en la estación de Lleida-Pirineus.